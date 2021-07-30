الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق محدود بمزرعة مواشي فى بنى سويف

حريق محدود بمزرعة
حريق محدود بمزرعة مواشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق شب بمزرعة مواشي بعزبة بشرى التابعة لقرية دلهانس بمركز الفشن جنوب بني المحافظة، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقى الأجهزة الأمنية ببنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمزرعة مواشي بعزبة بشرى التابعة لقرية دلهانس بدائرة مركز شرطة الفشن.

وانتقلت سيارات ومعدات الإطفاء إلى محل الواقعة حيث تمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل إمتدادها للمنازل والعشش المتأخمة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نتج عنه نفوق بقرة وحمار و5 أغنام، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة ومديرية التضامن الإجتماعي.

بني سويف الحماية المدنية سيارات التضامن الاجتماعي نشوب حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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