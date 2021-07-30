الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفيات كورونا تتخطى 4 ملايين والإصابات ترتفع إلى 196 مليونًا و741 ألفًا حول العالم

كورونا
كورونا

 ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 196 مليونًا و741 ألفًا و 728 حالة، فيما تخطت أعداد الوفيات 4 ملايين حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و201 ألف و 788 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونًا و754 ألفًا و668 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 612 ألفًا و129 حالة.

الولايات المتحدة المملكة المتحدة روسيا الاتحاد عدد السكان البرازيل الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

تتخطى الأربعين.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«شقى العمر راح».. سكان «عقار بحري» المائل: «إحنا في كابوس»

«الصحة» تؤكد: لقاح فيروس كورونا يقلل فرص الإصابة بالعدوى (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

إسرائيل توسّع منطقة الصيد قبالة قطاع غزة

تحقيقات حول استهداف برنامج التجسس «بيجاسوس» هاتف وزير المالية الفرنسى