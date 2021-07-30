الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان توسع نطاق حالة الطوارئ لـ4 محافظات لمكافحة تفشى كورونا

اليابان
اليابان

قررت اليابان، اليوم الجمعة، توسيع نطاق حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتشمل أوساكا وثلاث محافظات بالقرب من العاصمة طوكيو، على خلفية ارتفاع حالات الإصابة لمستويات قياسية بالتزامن مع مخاوف من احتمالية انهيار النظام الطبي في البلاد وسط أوليمبياد طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه من المقرر أن يتم تمديد حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها مبدئيا لطوكيو وأوكيناوا حتى 22 أغسطس إلى نهاية الشهر نفسه، حيث تتداخل الفترة الجديدة مع الألعاب الأوليمبية التي بدأت الأسبوع الماضي وستستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتغطي أيضا جزئيا فترة الألعاب البارالمبية التي تبدأ في 24 أغسطس المقبل.

وقال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي، في ختام اجتماعه: "إن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تنتشر في منطقة العاصمة طوكيو وكذلك منطقة كانساي غرب اليابان بسرعة غير مسبوقة".

ودعا يوشيهيدي الشعب الياباني للامتناع عن السفر غير الضروري خلال فترة العطلة الصيفية واتخاذ قرار دقيق بشأن زيارة بلدهم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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