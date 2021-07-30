الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 1796 شابا بالغربية خلال يونيو

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1796 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 40 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5547  شاباً، كما تم توفير 480 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج  1786 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج  16 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 36 بمنشآت القطاع الخاص.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، قامت بتعيين 891 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3339 شابًا، كما تم توفير 940 فرصة عمل، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وقامت المديرية باستخراج 833 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 19 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 33 بمنشآت القطاع الخاص.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، قامت بتعيين 1483 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 35 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5055 شابًا، كما تم توفير 1516 فرصة عمل، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

كما قامت المديرية، باستخراج 1536 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 45 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 31 بمنشآت القطاع الخاص.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية خلال شهر فبراير الماضي، بتعيين 1492 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين  بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3938 شاباً، كما تم توفير 2312  فرصة عمل.

كما قامت باستخراج 1225 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج  34 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص.

القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية ذوي الهمم والعزيمة كعب العمل فرصة عمل

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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