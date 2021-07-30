«الصحة» تستكمل فعاليات إطلاق قافلة «حياة كريمة» الطبية بالشرقية

تستكمل وزارة الصحة والسكان فعاليات القافلة الطبية التى أطلقتها أمس الخميس، بمنطقة الأخيوة مركز الحسنية محافظة الشرقية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

تخصصات القوافل

وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

إنجازات حياة كريمة

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ84 ألفاً و618 مواطن من خلال 73 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 645عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 13 ألفا و713 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 17 ألفا و513 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 1175 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 5 آلاف و959 مواطنا بمحافظة أسوان، و5 آلاف و668 مواطنا بأسيوط، و3 آلاف و716 مواطنا بمحافظة اسكندرية، و1545مواطنا بالإسماعيلية، و1491 مواطنا بالأقصر، و1394مواطنًا بالبحر الأحمر، و6 آلاف و935 مواطنًا بالبحيرة، و5 آلاف و260 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و259 مواطناً بالدقهلية، و626 مواطنًا بالسويس، و4 الآف و112مواطنًا بالشرقية، و2441 مواطناً بالغربية، و2905 مواطنين بالفيوم.