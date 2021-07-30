الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يؤكد على ضرورة تلقي تطعيم «كورونا» ومواصلة التوعية

عبد العزيز قنصوة
عبد العزيز قنصوة

 أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، على ضرورة تلقي تطعيم كورونا، مناشدًا كافة العمداء، بضرورة توعية المجتمع الجامعي بتلقى اللقاح، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة منتسبي الجامعة، مؤكداً أن الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً لتوفير اللقاح للجميع.
كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكافة العاملين بالجامعات على نجاح العملية الامتحانية بالفصل الدراسى الثانى، وتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإتمام عملية الامتحانات على النحو الأمثل، مشيداً بدور قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة، ولجنة الإجراءات الاحترازية بالجامعة لضمان أداء امتحانات آمنة للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

• سرعة الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات 

شدد «قنصوة» على أهمية التزام الكليات بسرعة الانتهاء من إعلان النتائج للطلاب، والاستعداد للعام الدراسى الجديد 2021-2022، موجهاً بضرورة قيام كل كلية ومعهد بوضع تصور كامل حول سير الدراسة فى العام الدراسى الجديد، لافتاً إلى ضرورة موافاته بتصور كامل وخطة عمل مستقبلية عن استعدادات الكليات والمعاهد للعام الدراسى الجديد، سواء على مستوى النواحى الإدارية أو الأكاديمية.

• إقامة حفلات التخرج بالجامعة بدءًا من نوفمبر

ووافق المجلس على فتح الفصل الصيفي بنظام الساعات المعتمدة لجميع المستويات الدراسية بالكليات وفقاً لظروف ومتطلبات كل برنامج لتحقيق مصلحة الطلاب، ووافق أيضًا على إقامة حفلات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة اعتباراً من شهر نوفمبر القادم وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة جميع المشاركين.
كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة كيوشو اليابانية، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة قبرص، وبروتوكول التعاون بين كلية التربية الرياضية بأبى قير وكلاً من جامعة صبراتة بليبيا وكلية التربية الرياضية بجامعة طرابلس وكلية التربية الرياضية بجامعة الأسمرية الإسلامية.
ووافق المجلس على ترقية 13 عضو هيئة تدريس، 1 إلى وظيفة أستاذ، و 12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 29 مدرس، ومنح 36 درجة دكتوراة، و61 درجة ماجستير أكاديمى، و 41 ماجستير مهنى فى التخصصات العلمية المختلفة.

جامعة الإسكندرية تطعيم كورونا المجتمع الجامعي الدولة المصرية العملية الامتحانية الاجراءات الاحترازية

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كل هذا الفساد

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