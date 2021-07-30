الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خلال 24 ساعة.. أولمبياد طوكيو تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

اولمبياد طوكيو
اولمبياد طوكيو

سجلت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بالألعاب الأولمبية خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة إصابات يومية قياسية منذ أن بدأت في إحصاء الحالات مطلع شهر يوليو الجاري.


وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات البالغ عددها 27، يرتفع العدد الإجمالي التراكمي إلى 220 شخصا، 18 من المقيمين في اليابان وتسعة من الخارج، ومن بينهم ثلاثة رياضيين. ومن إجمالي الإصابات اليومية، كان اثنان من الرياضيين ومسؤول على صلة بدورة الألعاب الأولمبية يقيمون في فقاعة القرية الأولمبية.

وقالت اللجنة المنظمة إن أحد الرياضيين المصابين موجود في فريق ألعاب القوى الأمريكي، وكان الأمريكي سام كندريكس، بطل العالم مرتين في القفز بالزانة، قد انسحب من المباريات أمس بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.


وسجلت دورة الألعاب الأولمبية أكبر إحصائية يومية للإصابات الجديدة بالفيروس بعد يوم من إعلان العاصمة طوكيو عن 3865 إصابة جديدة، لتسجل بذلك رقماً قياسياً لليوم الثالث على التوالي، وتجاوز حصيلة الإصابات في اليابان الـ10 آلاف إصابة لأول مرة منذ بدء الجائحة.

- ترتيب الدول بحسب بإصابات كورونا


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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