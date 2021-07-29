الصحة: استقبال 2.4 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة سوف تستقبل 2.4 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا خلال أيام.

وقالت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية لها، اليوم الخميس، إن هذه الدفعة ضمن دفعات أخرى تعاقدت عليها الوزارة لعدد من اللقاحات المضادة للفيروس منها لقاح جونسون آند جونسون ولقاح سينوفارم، مشيرة إلى أن هذه اللقاحات سوف تساهم في تلقيح عدد كبير من المواطنين لمواجهة خطر الفيروس في ظل الانتشار السريع له في عدد من الدول المجاورة والحد من الإصابات الشديدة التي تحتاج إلى الدخول الى المستشفيات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ