الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: استقبال 2.4 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال أيام

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة سوف تستقبل 2.4 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا خلال أيام.

وقالت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية لها، اليوم الخميس، إن هذه الدفعة ضمن دفعات أخرى تعاقدت عليها الوزارة لعدد من اللقاحات المضادة للفيروس منها لقاح جونسون آند جونسون ولقاح سينوفارم، مشيرة إلى أن هذه اللقاحات سوف تساهم في تلقيح عدد كبير من المواطنين لمواجهة خطر الفيروس في ظل الانتشار السريع له في عدد من الدول المجاورة والحد من الإصابات الشديدة التي تحتاج إلى الدخول الى المستشفيات. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا لقاح فايزر جونسون آند جونسون

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

فرجاني ساسي.. خائن أم ضحية؟

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

الشعب مع الرئيس.. ومحامون يقاضون «النهضة» لإضرارها بالأمن القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطأ رسمى.. حساب رئاسة وزراء إسرائيل يستبدل اسم بينيت بـ نتنياهو (صور)

قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل تمنع دخول المركبات الجديدة وقطع غيارها منذ العدوان الأخير