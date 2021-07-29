الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 في تصادم قطار بسيارة في السنبلاوين بالدقهلية

تصادم قطار بسيارة
تصادم قطار بسيارة

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر تصادم قطار بسيارة ملاكي تصادف مرورها بمزلقان بالقرب من قرية طرانيس العرب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وأسفر الحادث عن مصرع أشخاص من مستقلي السيارة وهم: بكر جودة، ومحمود الديب وشقيقه السيد الديب، إثر تصادم قطار بسيارة ملاكي تصادف مرورها بمزلقان بالقرب من قرية طرانيس العرب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالي قرية طرانيس العرب بتصادم قطار بسيارة ملاكي وتوقف حركة القطارات بخط المنصورة -الزقازيق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وشرطة النقل والمواصلات وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (د ط ف ٦٤٧١) أثناء عبورها المزلقان بصورة عشوائية وحال مرور القطار اصطدم بالسيارة وبداخلها 3 أشخاص.

وجرى نقل المتوفين إلى مستشفى السنبلاوين المركزي ورفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الدقهلية السنبلاوين حادث قطار مصرع ٣ أشخاص أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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