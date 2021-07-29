الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة دمنهور تطلق قافلة طبية شاملة بأبوحمص ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية شاملة
قافلة طبية شاملة بأبو حمص

قامت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة بتنفيذ قافلة طبية شاملة مجانية بمركز ومدينة أبو حمص بمشاركة جامعة عين شمس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمساعدة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتطوير الريف المصري على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تأتي استكمالا لسلسلة القوافل التى وضعتها جامعة دمنهور وفقا لجدول زمنى محدد للمشاركة فى المبادرة.

وأكد "عبيد صالح" أنه تم تسخير إمكانيات الجامعة لمساندة مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء رسالتها التنموية والخدمية الفعالة وتحقيق الإستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة حيث تشارك جميع كليات الجامعة كلا فى تخصصه عبر القوافل الطبية الشاملة والمجانية فى جميع التخصصات وبرامج محو الأمية والندوات التوعوية والتثقيف الصحى من عمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.

وتضمنت القافلة الطبية الكشف وصرف الأدوية لعدد ١١٥٠ حالة منه ٩٦ حالات عظام،  تم تحويل ٣٠ حالة تدخل جراحي لمستشفى عين شمس التخصصي لإجراء العمليات المطلوبة بالمجان، و١٢٠ حالة رمد وتم تحويل ٢٠ حالة مياه بيضاء وحول، و٢٣٠ حالة أنف وأذن وحنجرة، و١٠٠ حالة جلدية.

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة عين شمس المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة محافظات الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

رسميًا.. فرجانى ساسى ينضم لـ«الدحيل» القطرى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

سموه «على» على اسمى.. «مسعف الفيوم» يروى تفاصيل ميلاد طفل بسيارة الإسعاف

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطأ رسمى.. حساب رئاسة وزراء إسرائيل يستبدل اسم بينيت بـ نتنياهو (صور)

قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل تمنع دخول المركبات الجديدة وقطع غيارها منذ العدوان الأخير