جامعة دمنهور تطلق قافلة طبية شاملة بأبوحمص ضمن «حياة كريمة»

قامت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة بتنفيذ قافلة طبية شاملة مجانية بمركز ومدينة أبو حمص بمشاركة جامعة عين شمس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمساعدة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتطوير الريف المصري على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تأتي استكمالا لسلسلة القوافل التى وضعتها جامعة دمنهور وفقا لجدول زمنى محدد للمشاركة فى المبادرة.

وأكد "عبيد صالح" أنه تم تسخير إمكانيات الجامعة لمساندة مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء رسالتها التنموية والخدمية الفعالة وتحقيق الإستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة حيث تشارك جميع كليات الجامعة كلا فى تخصصه عبر القوافل الطبية الشاملة والمجانية فى جميع التخصصات وبرامج محو الأمية والندوات التوعوية والتثقيف الصحى من عمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.

وتضمنت القافلة الطبية الكشف وصرف الأدوية لعدد ١١٥٠ حالة منه ٩٦ حالات عظام، تم تحويل ٣٠ حالة تدخل جراحي لمستشفى عين شمس التخصصي لإجراء العمليات المطلوبة بالمجان، و١٢٠ حالة رمد وتم تحويل ٢٠ حالة مياه بيضاء وحول، و٢٣٠ حالة أنف وأذن وحنجرة، و١٠٠ حالة جلدية.