بعد انتشاره.. سبب التهاب المهبل عند النساء وكيفية علاجه

تشتكي الكثير من السيدات من مرض التهاب التهاب المهبل، حيث تتغير خلال فترة حيض السيدات كمية الإفراز، ويمكن لهذا الإفراز أن يكون أقل لزوجة، أو مائي جدا، بينما في فترات أخرى خلال الشهر يمكن أن يكون أكثر لزوجة، وتتساءل بعض السيدات عن هذه التغيرات هل هي طبيعية أم لا مع وجود رائحة كريهة، ولكن لا يعرفن أن السبب هو الالتهابات الشديدة التى تصيب المهبل.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهرى و المناظير النسائية وعلاج العقم، إن وجود رائحة كريهة مع إفرازات المهبل، يسبب تهيجا وهذه تعد ظاهرة غير طبيعية، مشيرا إلى أن التهيج قد يظهر على شكل حكة، أو حرقة، أو كلتيهما معا، وفي كثير من الأحيان تزداد هذه خلال ساعات الليل.

وأوضح الملا أن 8% من السيدات تعانين من ظهور داء المبيضات في المهبل، و تتمثل تلك الظاهرة بأعراض مشابهة لأعراض التلوث الفطري في المهبل، أربع مرات أو أكثر خلال فترة 12 شهرًا.

وأضاف أن هناك العديد من الأسباب والعوامل المؤدية للفطريات المهبلية، كما يوجد عدة أسباب لظهور الفطريات المهبلية، التي تنجم عن البكتيريا المهبلية، ويعد هذا السبب الأكثر انتشارا لالتهاب المهبل عند النساء في سن الخصوبة.

وأشار الملا، إلى أن البكتيريا المهبلية والتهاب المهبل بالمشعرات يرتبطان بمشاكل أشد صعوبة في جهاز الأعضاء التناسلية، مثل ولادة الخدج، و كثرة الإصابة والعدوى بالأمراض المنقولة جنسيا، ومن أهم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالفطريات المهبلية مرض السكري غير المضبوط، وتناول المضادات الحيوية واستعمال الاسفنجة المهبلية لمنع الحمل، والعازل الأنثوي لمنع الحمل، والمواد قاتلة للحيوانات المنوية كطرق لمنع الحمل، و حبوب منع الحمل، و لاصقات منع الحمل أو الحلقة المهبلية هن أكثر عرضة للإصابة بتلوث فطري في المهبل.