الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«متحللة بالكامل».. العثور على جثة مسن داخل شقته في مصر الجديدة

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة متحللة  لمسن في ظروف غامضة داخل شقته في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وقررت النيابة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم انتداب الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين انبعاث الرائحة الكريهة من شقة شخص مسن يدعى «سمير. ف. غ» في العقد السادس من العمر، ومقيم بمفرده في الشقة، وعقب استئذان النيابة العامة التي قررت كسر باب الشقة، تبين العثور على جثة صاحب الشقة في حالة تعفن كامل، و بالفحص تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

الأجهزة الأمنية بالقاهرة جثة متعفنة لمسن قسم شرطة مصر الجديدة مشرحة زينهم الأجهزة الأمنية قسم شرطة الحدائق

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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