«الصحة» توضح شروط التبرع ببلازما الدم

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن شروط التبرع ببلازما الدم، وذلك ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، والتى تم إطلاقها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأوضحت أن تلك الشروط تشمل؛ السن من 18 إلى 60 عاما، الوزن أكثر من 50 كيلو، ضرورة انتظام الضغط، يشترط عدم أخذ الأنسولين إذا كان المتبرع مريض بالسكر، ولا يعانى من أى مشاكل صحية فى القلب أو الكبد أو الكلى، أو الغدة الدرقية.

وأشارت إلى أنه يتم الكشف عن المتبرع وفحصه للتأكد من أن حالته الصحية مناسبة للتبرع بالبلازما.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التي سعت لتوطين هذه الصناعة بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة، لمتابعة الاستعدادات النهائية للعمل بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، يرافقها كل من الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على الانتهاء من جميع التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمركز تمهيدًا لاستقبال المتبرعين، حيث يعمل المركز بطاقة استيعابية 17 كرسي وجهازًا لفصل البلازما، ووحدة تبريد لحفظ البلازما بسعة تخزينية أكثر من 4 آلاف كيس بلازما، مشيرًا إلى ميكنة جميع الخدمات بكافة مراكز تجميع البلازما على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتخصيص فريق ثابت من التواصل المجتمعي للتواجد بجميع مراكز تجميع البلازما، لتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين وتعريفهم بأهمية وشروط التبرع، وكذلك استمرار التبرع الدوري بالبلازما، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.