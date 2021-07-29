«مطلقة بسبب سلوكها».. معلومات عن «كائن الهوهوز»

زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن كائن الهوهوز بعد انتشار أنباء القبض عليها، ما جعلها تتصدر قائمة الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي “جوجل” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي تستعرض “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن حياتها الشخصية.

اسمها الحقيقي ياسمين عبد الرازق الفولي.

من مواليد منطقة العجمي الهانوفيل بالإسكندرية.

أم لطفلين.

طلّقها زوجها منذ 40 يومًا بسبب سوء سلوكها، وتبرأت منها أسرتها.

تجمعها علاقة مع شاب يظهر معها فى مقاطع الفيديوهات المُخلة، يُدعى "أسامة"، وهو أصغر منها بـ 10 سنوات.

اشتهرت خلال فيديوهاتها بجرأتها الشديدة، وإيحاءاتها الجنسية الصريحة والواضحة، والتلفظ بكلمات وعبارات بذيئة عبر تطبيق “التيك توك”.

ظهرت خلال أحد الفيديوهات وهي تصرح بأن رسم الوشم حلال وليس حرامًا، وهي تُظهره على أحد ذراعيها، كما كانت ترتدي تيشيرت دون أكمام، وتضع حجاب فوق رأسها، وقالت: "الموضة اللي نازلة دلوقتي ترسم، تقلع، تلبس الحجاب" ما أثار غضب متابعيها.

هربت ياسمين من محل إقامتها بعد البلاغ عنها، وأغلقت حسابها على تطبيق “تيك توك”.

عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة التيك توك "ياسمين" الملقبة بـ “كائن الهوهوز” وسرعان ما تم القبض عليها في إحدى الشقق بالإسكندرية برفقة صديقها "أسامة".

واشتهرت الفتاة بلقب كائن الهوهوز وهو اسم حساب، وكانت تصنع فيديوهات برفقة صديق لها مدعيه بأنه زوجها.

واحتوت الفيديوهات على إهانة لأهل الصعيد والتلفظ بمصطلحات خادشة بجانب احتواء الفيديوهات على قناتها وحسابها بـ “تيك توك” على الكثير من الإيحاءات غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد.

واعترفت المتهمة أمام النيابة بقيامها تصوير فيديوهات بهدف التربح.

وكشفت التحريات ان صديقها يصغرها بـ10 سنوات والذى كشف انه كان يصور المتهمة الأولى بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح فيما بينهما.