«مطلقة بسبب سلوكها».. معلومات عن «كائن الهوهوز»

«مطلقة بسبب سلوكها».. معلومات عن «كائن الهوهوز»
زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن كائن الهوهوز بعد انتشار أنباء القبض عليها، ما جعلها تتصدر قائمة الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي “جوجل” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي تستعرض “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن حياتها الشخصية.
- اسمها الحقيقي ياسمين عبد الرازق الفولي.
- من مواليد منطقة العجمي الهانوفيل بالإسكندرية.
- أم لطفلين.
- طلّقها زوجها منذ 40 يومًا بسبب سوء سلوكها، وتبرأت منها أسرتها.
- تجمعها علاقة مع شاب يظهر معها فى مقاطع الفيديوهات المُخلة، يُدعى "أسامة"، وهو أصغر منها بـ 10 سنوات.
- اشتهرت خلال فيديوهاتها بجرأتها الشديدة، وإيحاءاتها الجنسية الصريحة والواضحة، والتلفظ بكلمات وعبارات بذيئة عبر تطبيق “التيك توك”.
- ظهرت خلال أحد الفيديوهات وهي تصرح بأن رسم الوشم حلال وليس حرامًا، وهي تُظهره على أحد ذراعيها، كما كانت ترتدي تيشيرت دون أكمام، وتضع حجاب فوق رأسها، وقالت: "الموضة اللي نازلة دلوقتي ترسم، تقلع، تلبس الحجاب" ما أثار غضب متابعيها.
- هربت ياسمين من محل إقامتها بعد البلاغ عنها، وأغلقت حسابها على تطبيق “تيك توك”.
- عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة التيك توك "ياسمين" الملقبة بـ “كائن الهوهوز” وسرعان ما تم القبض عليها في إحدى الشقق بالإسكندرية برفقة صديقها "أسامة".
- واشتهرت الفتاة بلقب كائن الهوهوز وهو اسم حساب، وكانت تصنع فيديوهات برفقة صديق لها مدعيه بأنه زوجها.
- واحتوت الفيديوهات على إهانة لأهل الصعيد والتلفظ بمصطلحات خادشة بجانب احتواء الفيديوهات على قناتها وحسابها بـ “تيك توك” على الكثير من الإيحاءات غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد.
- واعترفت المتهمة أمام النيابة بقيامها تصوير فيديوهات بهدف التربح.
- وكشفت التحريات ان صديقها يصغرها بـ10 سنوات والذى كشف انه كان يصور المتهمة الأولى بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح فيما بينهما.