الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«زهراء المعادى» تعتمد توزيع الأرباح على المساهمين.. اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تعتمد شركة زهراء المعادي، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، توزيع الأرباح الخاصة بالعام المالي الأخير، اليوم الخميس الموافق 29 يوليو.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير خلال الربع الأول من 2021، ارتفاع أرباحها 21.4 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحًا بلغت 42.29 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 34.83 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 63.17 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 59.15 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 213.09 مليون جنيه خلال العام الماضي 2020، مقابل أرباح بلغت 177.08 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي، لتسجل 489 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 429.03 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019.

واقترح مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير إجراء توزيعات نقدية على المساهمين، عن أرباح العام الماضي، رهنًا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

وقالت الشركة، إن مجلس الإدارة اعتمد مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 بالمائة من رأس المال المدفوع، والتي تعادل 118.8 مليون جنيه، وبواقع 45 قرشًا للسهم الواحد.

وأرجعت الشركة زيادة صافي الربح خلال العام الماضي إلى ارتفاع مجمل أرباح النشاط وانخفاض مصروفات التمويل.

جدير بالذكر، أن شركة زهراء المعادي تتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير كونها من المالكين لها عبر شركة المعادي إحدي الشركات المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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