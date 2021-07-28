الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان: تدريب الكوادر المتخصصة للتعامل مع مشكلات المخدرات

مركز علاج الإدمان
مركز علاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تخصيص برامج لتدريب الكوادر المتخصصة في مجالات التعامل مع مشكلات المخدرات والعمل على تلافي المشاكل التي يمكن الوقوع فيها في عملهم، وكذا مدهم بجميع المعلومات العلمية الحديثة ما يتناسب مع حسن أدائهم لأعمالهم وهذه الكوادر هى كالآتي:

 - بعض الجهات ومنها الأطباء و الصيادلة و هيئات التمريض و الرائدات الريفيات. 

-الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي ورعاية الشباب.
 - القيادات العمالية.
 - قيادات الشباب و الكوادر الثقافية.
 - كوادر العمل الأهلي و قيادات العمل الإجتماعي، و كوادر التنمية البشرية.
 

وأشار صندوق علاج الإدمان إلى أن هذه البرامج المتخصصة تهدف إلى:
 - مد الكوادر المتخصصة بكافة الأبعاد المرتبطة بقضية المخدرات بشكل عام مع التركيز على الأبعاد التفصيلية المرتبطة بنطاق عمل كل فئة من هذه الفئات.
 - تقديم التدريب العملي المطلوب لحسن أداء كل فئة من الفئات السابقة لوظائفها على الوجه الأكمل.
 - خلق روابط بين الأجهزة المختلفة بالصندوق و الفئات التي يجري تدريبها حتى تستمر روابط الاتصال و التعاون في سبيل تفعيل خدمات الصندوق.
 - مد الفئات المختلفة بالمطبوعات العلمية التي تعين كل فئة على حسن آداء وظائفها في مواجهة المخدرات في ضوء ما جرى عليه العمل أثناء التدريب.
 

جدير بالذكر، أن الخط الساخن لعلاج الإدمان، يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن  متاحة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

صندوق علاج الإدمان الخط الساخن الرائدات الريفيات مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خدمات الخط الساخن

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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