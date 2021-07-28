الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. خدمة من «مترو الأنفاق» لطلاب الثانوية العامة

المترو
المترو

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تكثيفا لعدد قطارات الخطين الأول والثاني خلال أداء طلاب الثانوية العامة لامتحانهم غدًا.

أضاف عبد الهادي، لـ"الدستور"، أن هناك ١٢ قطارًا سيتم الدفع بها خلال فترة الذروة بالخطين الأول والثاني للمترو، لخفض التكدس داخل القطارات؛ منعًا لإزعاج طلاب الثانوية العامة، خاصة أن أغلب الطلاب يتجهون إلى أداء امتحاناتهم عبر مرفق مترو الأنفاق كونه الوسيلة الأسرع والأرخص بين المواصلات الآخرى.

والتقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

وأكد الوزير التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الإسبانية بالاضافة الى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية على  تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب وقيام المكتب الاستشاري الإسباني “جيتنسا” بالدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا / المنصورة.

وأكد السفير الإسباني عظمة ما يتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة، مشيرا إلى تطلع الشركات الإسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

أشار إلى زيارة رئيس وزراء إسبانيا قبل نهاية شهر أغسطس القادم لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتباحث الجانبان حول التعاون المستقبلي مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق في عدد من المشروعات مثل مشروع ازدواج وكهربة وتطوير الإشارات بخطي “قليوب / منوف / طنطا”، و"قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق" بتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية، بالإضافة إلى قيام تحالف شركة "ميتسوبيشي" اليابانية وشركة "CAF" الإسبانية بالتعاون مع هيئة الأنفاق في مشروع تحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق "حلوان – المرج"  وتدبير التمويل اللازم للمشروع.

المترو الخطين الأول والثاني زيادة القطارات الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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