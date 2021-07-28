كيف تحمي نفسك والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا؟

إذا تم تطعيمك بالكامل، يمكنك المشاركة في العديد من الأنشطة التي قمت بها قبل الوباء، بحسب ما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولتعظيم الحماية من متغير Delta ومنع احتمال انتشاره للآخرين، عليك ارتداء الكمامة في الأماكن العامة إذا كنت في منطقة مليئة مزدحمة بالناس.

يعتبر ارتداء القناع هامًا للغاية، إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف أو إذا كنت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بمرض خطير، بسبب عمرك أو إصابتك بحالة طبية معينة، أو إذا كان أحد أفراد أسرتك يعاني من ضعف في جهاز المناعة، فإنه يعد من الخطر عليه الإصابة بمرض شديد ، وهو غير محصن.

وتشير أحدث تقارير، مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، إلى أن لقاحات COVID-19 فعالة في حمايتك من الإصابة بالمرض، كما يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل القيام بأشياء توقفوا عن فعلها بسبب الوباء.

متى تعرف أنك تم تطعيمك بالكامل؟

يتم الأشخاص تلقيحهم بلقاح كورونا، بعد أسبوعين من تلقىيهم جرعتهم الثانية في سلسلة من جرعتين، مثل لقاح Pfizer أو Moderna، أو أسبوعين بعد جرعة واحدة من اللقاح، مثل لقاح Janssen من Johnson & Johnson.

وإذا لم تستوفِ هذه المتطلبات، بغض النظر عن عمرك، فأنت لست محصنًا بالكامل، استمر في اتخاذ جميع الاحتياطات حتى يتم تطعيمك بالكامل.

وإذا كنت تعاني من حالة مرضية أو تتناول أدوية تضعف جهاز المناعة لديك، فقد لا تكون محميًا حتى لو تم تطعيمك بالكامل، فيجب أن تستمر في اتخاذ جميع الاحتياطات الموصى بها للأشخاص غير الملقحين حتى ينصحك مقدم الرعاية الصحية بخلاف ذلك.

ما تستطيع فعله إذا تم تطعيمك بالكامل؟

-يمكنك استئناف الأنشطة التي قمت بها قبل انتشار الوباء.

-إذا كنت تحب السفر، فلن تحتاج إلى الخضوع للاختبار قبل السفر أو بعده أو الحجر الصحي بعد السفر.

-ما زلت بحاجة إلى إظهار نتيجة اختبار سلبية أو توثيق التعافي من COVID-19 قبل الصعود على متن رحلة دولية.

-لا يزال يتعين عليك إجراء الاختبار بعد 3-5 أيام من السفر الدولي.

-لست بحاجة إلى الحجر الصحي الذاتي بعد وصولك إلى الولايات المتحدة أو أى دولة أخرى.

-إذا كنت بالقرب من شخص مصاب بـ COVID-19، فيجب أن تخضع للاختبار بعد 3-5 أيام من تعرضك له، حتى لو لم تكن لديك أعراض، فيجب عليك أيضًا ارتداء كمامة في الأماكن العامة لمدة 14 يومًا بعد التعرض لهذا الموقف أو حتى تكون نتيجة اختبارك سلبية، كما يجب أن تعزل لمدة 10 أيام إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

-ستظل بحاجة إلى اتباع الإرشادات في مكان عملك والشركات المحلية.

-إذا كنت تسافر ، فلا يزال يتعين عليك اتخاذ خطوات لحماية نفسك والآخرين .

-يجب ارتداء قناع على أنفك وفمك على متن الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها من وسائل النقل العام.

-يجب على الأشخاص الذين لديهم حالة مرضية معين أو يتناولون أدوية جهاز للمناعة، الاستمرار في اتخاذ جميع الاحتياطات الموصى بها للأشخاص غير المحصنين حتى ينصحهم مقدم الرعاية الصحية بخلاف ذلك.

ويؤكد أحدث تقرير لمراكز السيرة على الأمراض، أن لقاحات COVID-19 فعالة ضد الأمراض الشديدة والوفاة من أنواع مختلفة من الفيروس الذي يسبب COVID-19 المنتشر حاليًا، بما في ذلك متغير دلتا.

ويوضح: تحدث العدوى في نسبة صغيرة فقط من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، فعندما تحدث هذه العدوى بين الأشخاص الملقحين، فإنها تميل إلى أن تكون خفيفة، كما عليك أن تحذر انه إذا تم تطعيمك بالكامل وأصبحت مصابًا بمتغير دلتا، فيمكنك نشر الفيروس للآخرين.