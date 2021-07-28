«النقل»: خطة شاملة لتحديث قطارات الخطين الأول والثاني للمترو

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

وأكد الوزير على التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الإسبانية بالاضافة الى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية على تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب وقيام المكتب الاستشاري الإسباني “جيتنسا” بالدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا / المنصورة.

وأكد السفير الإسباني على عظمة ما يتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة، مشيرا إلى تطلع الشركات الإسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

وأشار إلى زيارة رئيس وزراء إسبانيا قبل نهاية شهر أغسطس القادم لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون المستقبلي مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق في عدد من المشروعات مثل مشروع ازدواج وكهربة وتطوير الإشارات بخطي “قليوب / منوف / طنطا”، و"قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق" بتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية، بالإضافة إلى قيام تحالف شركة "ميتسوبيشي" اليابانية وشركة "CAF" الإسبانية بالتعاون مع هيئة الأنفاق في مشروع تحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق "حلوان – المرج" وتدبير التمويل اللازم للمشروع.

وأكّد الفريق مهندس كامل الوزير، أنَّ الوزارة لديها خطة لتحديث قطارات الخطين الأول والثاني، حيث يعمل حالياً 20 قطارًا مكيفًا بالخط الأول كما أنه جاري شراء 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول، كما يعمل حاليا 4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، وتمّ التعاقد على 6 قطارات جديدة مكيفة لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب.