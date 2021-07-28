الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تعريف الإسعافات الأولية بمكتبة مصر العامة.. اليوم

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة٬ في مقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء٬ ندوة عامة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الإسعافات الأولية"٬ وذلك بالتعاون مع مبادرة القلب الأحمر٬ ويلقيها الدكتور عبد الرحمن منصور أحمد. 

وتعقد الندوة في قاعة المؤتمرات بالمكتبة٬ مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية ضد فيروس كورونا.

وتتناول ندوة "الأسعافات الأولية" محاور:- مقدمة في الإسعافات الأولية - شروط وصفات المسعف 
- الإتصال بالإسعاف - مكونات حقيبة الإسعافات الأولية- الإغماء - غيبوبة السكر - الجروح - الحروق 
- الغرق - ضربة الشمس والإنهاك الحراري - لدغات العقارب - لدغة قنديل البحر.

وبحسب وزارة الصحة المصرية٬ يقصد بالإسعافات الأولية٬ هي العناية الطبية الفورية والمؤقتة؛ والتي تقدم لإنسان أو حيوان مصاب أو مريض. بغرض محاولة الوصول به إلى أفضل وضع صحي ممكن بأدوات أو مهارات علاجية بسيطة إلى وقت وصول المساعدة الطبية الكاملة. وهي في العادة عبارة عن مجموعة خطوات طبية بسيطة ولكنها في العادة تؤدي إلى إنقاذ حياة المصاب، الشخص الذي يقوم بعملية الإسعاف الأولي (المُسعِف) ليس بحاجة إلى مهارات أو تقنيات طبية عالية، حيث يكفيه التدرب على مهارات القيام بالإسعاف من خلال استعمال الحد الأدنى من المعدات.

كما تتطرق الندوة إلى تعريف الإسعاف الأولى بأنها فن ورغبة واستعداد يتم بشكل فوري لإيصال المصاب 
إلي أفضل حالة ممكنة إلي أيدي الأخصائيين. كما أن الإسعاف الأولي هو فن بحد ذاته لأنه يحتاج إلي إبداع٬ وهو رغبة إنسانية للمساعدة من قبل المسعف٬ كما أنه حالة استعداد دائم للقيام بكل التقنيات والخطوات اللازمة في سبيل مساعدة المصاب.

أما عن الصفات التي يجب أن يتحلي بها المسعف فتتلخص في أنها: أن يكون ملما بخطوات ومبادئ الإسعاف الأولي وذو خبرة بالإسعافات الأولية. هادئ الأعصاب٬ صبور٬ منظم٬ سريع البديهة٬ واثق بالنفس٬ خلاق٬ وصاحب مبادرة٬ أخلاقي أمين ومخلص٬ سليم البنية العقلية والجسدية٬ حذر لكن لا يخاف٬ مندفع لكن غير متهور وغيرها.

تعد مكتبة مصر العامة من أهم المشروعات الثقافية الرائدة على الساحة المصرية، وتقوم فلسفة المكتبة على أن المكتبة: رسالة .. ورؤية .. وواقع حي يتفاعل مع الجمهور، وهي الأساس للبنية الثقافية والتكنولوجية في المجتمع.

الاسعافات الأولية المسعف مكتبة مصر العامة غيبوبة السكر الجروح الحروق وزارة الصحة المصرية

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