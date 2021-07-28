بعض المطعمين يمكن أن ينقلوا سلالة «دلتا» من كورونا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن بعض الحاصلين على المطعوم ضد كورونا يمكن أن ينقلوا سلالة "دلتا" من الفيروس إلى الآخرين.

وقالت مديرة مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، روشيل والينسكي خلال مؤتمر صحفي: "في الأيام الأخيرة اطلعت على بيانات علمية جديدة، تشير إلى أن سلالة "دلتا" لها سلوك مختلف عن السلالات الأخرى من كوفيد-19".

وأضافت أن المعطيات الواردة من مختلف الولايات الأمريكية تدل على أنه في حالات نادرة يمكن للأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا نقل هذه السلالة من الفيروس إلى الآخرين.

وجددت مديرة المراكز الأمريكية للرقابة على الأمراض التأكيد على أن التطعيم يسمح بتفادي المرض الشديد الذي يقتضي النقل إلى المستشفى واستبعاد إمكانية الوفاة بسبب الفيروس.

وفي وقت سابق أوصت المراكز للأمريكية المطعمين ضد فيروس كورونا، بالعودة إلى ارتداء الكمامات.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.