التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث مروري بالبدرشين

أصدرت النيابة العامة تصريحا، اليوم، بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المريوطية بمنطقة البر الشرقي بالقرب من كوبري أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين، بينما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 آخرين أصيبوا في نفس الحادث تمهيدا لسؤالهم حول التفاصيل، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

يذكر أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بمنطقة البر الشرقي بالقرب من كوبري أبو صير بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انحراف الطارة بيده وسقوط السيارة بترعة المريوطية، ونتج عن ذلك وفاة "محمد ح ر" مقيم بقرية العزيزية بدائرة المركز، وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.