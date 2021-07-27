الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تحث باكستان على تكثيف جهودها للقضاء على التهاب الكبد الفيروسى

باكستان
باكستان

دعا ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان باليثا ماهيبالا إلى بذل المزيد من الجهد للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي باعتباره مشكلة صحية عامة بحلول عام 2030.


وقال ماهيبالا، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد، اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء الباكستانية: "إن اليوم العالمي لالتهاب الكبد هو مناسبة للتفكير في التزامنا تجاه استمرارية خدمات التهاب الكبد وأهداف التخلص منه، التي دعت إليها استراتيجية قطاع الصحة العالمية والمتضمنة في رؤيتنا الإقليمية: الصحة للجميع بالجميع".


وأضاف: أن باكستان لا تزال تواجه العديد من التحديات للقضاء على الفيروسات الكبدية، إذ تسجل البلاد أعلى معدل لانتشار التهاب الكبد الوبائي بنسبة 5% على مستوى العالم، كما لديها أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي.


وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد يضفي مزيدًا من التحدي، بما في ذلك التطعيم والتشخيص والرعاية، مشددا على ضرورة التمسك بالأهداف المتمثلة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة كجزء من الرؤية الإقليمية تحت شعار "الصحة للجميع بالجميع".


وأوضح ماهيبالا أن نجاح الجهود للقضاء على الفيروسات الكبدية يتطلب توسيع نطاق التدخلات الرئيسية الخمسة الموصى بها وهي تطعيم الأطفال الرضع ضد التهاب الكبد B، ومنع انتقال فيروس التهاب الكبد B من الأم إلى الطفل، وضمان سلامة الدم والحقن، وتقليل الضرر بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وتنفيذ الاختبارات بهدف العلاج.


وطالب ماهيبالا باكستان بتبني برنامج وطني من خلال وزارة الخدمات الصحية الوطنية والتنظيم والتنسيق، قائلا: إن باكستان حققت خطوات ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية في اختبار وعلاج التهاب الكبد الوبائي من خلال الدعم الذي قدمته الحكومة للإدارات الصحية.

اسلام اباد الصحة العالمية التهاب الكبد الفيروسي الكبد الفيروسي باكستان

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