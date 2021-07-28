بـ 5 فساتين.. ابنة شقيقة الأميرة ديانا تُبهر الجميع في حفل زفافها (صور)

ارتدت ابنة شقيقة الأميرة ديانا ليدي كيتي سبنسر، 5 فساتين مخصصة من دولتشي آند غابانا، في حفل زفافها إلى المليونير مايكل لويس.

ونظم حفل زفاف ضخم لسبنسر البالغة من العمر 30 عامًا، وزوجها لويس البالغ من العمر 63 عامًا، في روما،السبت الماضي.

وفقا لموقع "insider" كتب متحدث باسم دار الأزياء الإيطالية على إنستجرام يوم الأحد "عددًا من الفساتين الحصرية المصنوعة خصيصا يدويًا" للعروس، وأرفق مع تدوينته مقطع فيديو لسبنسر وهي ترتدي خمسة فساتين.

وأظهر الفيديو الفساتين التي ارتدتها العروس، والفستان الأول الذي ارتدته هو ثوب أزرق من التول وكاب متناسق مطرز بالورود الوردية، يحمل اسم العلامة التجارية والصورة التقطها المصور جيرمان لاركين.

ليدي كيتي

كما ظهر في الفيديو ثوبين اثنين آخرين من الفساتين الأربعة الأخرى التي ظهرت مطرزة بالورود، وفي نهاية الفيديو بالإمكان رؤية سبنسر وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض التقليدي.

ليدي كيتي

وشاركت العلامة التجارية الشهيرة صورة سبنسر في الفستان، التي التقطها لاركن، وكتبت دولتشي آند غابانا على إنستغرام أن الفستان من الدانتيل ، الذي يتميز برقبة عالية وأكتاف منتفخة وأكمام طويلة، مستوحى من العصر الفيكتوري.

ليدي كيتي

وعلق ستيفانو جانا بخصوص سبنسر:"لكنها أيضًا فتاة مرتبطة جدًا بأصولها ، بإنجلترا ؛ بتراثها من العصر الفيكتوري العظيم. ومثل كل الشعب الإنجليزي ، لديها شغف كبير بجميع أنواع الزهور".



كما أشار دولتشي أند جابانا، إلى أن حب العروس سبنسر لإيطاليا وإنجلترا والزهور جميعها لعبت دورًا عند تصميم العباءات المخصصة، التى جاء مناسبة للغاية لمثل هذا الحفل.