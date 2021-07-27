بالأسماء.. «تعليم الغربية» يهنئ الفائزين بمسابقات التربية الخاصة

هنأ ناصر حسن، وكيل تعليم الغربية، الطلاب الفائزين في المسابقات الوزارية للتربية المسرحية التي حصلت فيها المحافظة على 3 مراكز هى الثاني في مسابقة التربية الخاصة، والرابع في مسابقة الفنون المسرحية، والخامس في مسابقة مسرحة المناهج، والتي تمت بإشراف السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف منصور، موجه عام للتربية المسرحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم وطارق رحمي، محافظ الغربية.



وأكد وكيل الوزارة أن الطلاب الفائزين في المسابقات الوزارية على مستوى الجمهورية سيتم تكريمهم بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وبما يراعى من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.



والطلاب الفائزين في مسابقة التربية الخاصة والتي حصلت فيها الغربية على المركز الثاني علي الجمهورية هم:

"لمياء عبد المنعم عبد الفتاح – مدرسة التربية الفكرية بالجلاء – إدارة شرق طنطا التعليمية

احمد حسين شرشر– مدرسة التربية الفكرية بالجلاء – إدارة شرق طنطا التعليمية

لمياء عبد المنعم عبد الفتاح – مدرسة التربية الفكرية بالجلاء – إدارة شرق طنطا التعليمية

محمد تامر عبد الهادي– مدرسة التربية الفكرية– إدارة غرب المحلة التعليمية

جمال متولي جمال– مدرسة التربية الفكرية– إدارة غرب المحلة التعليمية

احمد صلاح الشيخ– مدرسة الأمل للصم– إدارة زفتى التعليمية

احمد ياسر رمضان– مدرسة الأمل للصم– إدارة زفتى التعليمية

رحمة رجب أبو القمصان– مدرسة الأمل للصم– إدارة زفتى التعليمية

صبحي حمدي فتحي– مدرسة الأمل بالدلجمون– إدارة كفر الزيات التعليمية

محمد احمد عمر– مدرسة الأمل بالدلجمون– إدارة كفر الزيات التعليمية".

أما الطلاب الفائزين في مسابقة مسرحة المناهج والتي حصلت فيها الغربية على المركز الخامس الجمهوري هم:

"جنات محمد نصر – مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود التعليمية

صافيناز عبد الفتاح هيا– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود التعليمية

ريتاج المتولى فتحي– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود التعليمية

منى المتولى فتحي– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود التعليمية

ميسرة وائل الحديدي– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود التعليمية

بسملة ايمن الأبصيري– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة التعليمية

جنة فايز السيد– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة التعليمية

جنة احمد سليمان– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة التعليمية

شيماء قاسم حسن– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة التعليمية

اسراء مصطفى عبد الفتاح– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة التعليمية".



أما الطلاب الفائزين في مسابقة الفنون المسرحية والتي حصلت فيها الغربية على المركز الرابع علي الجمهورية هم:

"سارة طه الطويل– مدرسة الشهيد عجاج– إدارة زفتى التعليمية

حبيبه أسامة الغندور– مدرسة الشهيد احمد سيف الإسلام– إدارة زفتى التعليمية

محمد عمر محمد– مدرسة عمرو بن العاص الرسمية– إدارة زفتى التعليمية

منة الله هاشم ربيع– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود التعليمية

منة عمر مصطفى– مدرسة التحرير الرسمية – إدارة سمنود التعليمية

احمد ياسر فتحي – مدرسة ناصر الابتدائية– إدارة غرب المحلة التعليمية

مالك ياسر فتحي – مدرسة ناصر الابتدائية– إدارة غرب المحلة التعليمية

احمد محمد طلعت – مدرسة ناصر الابتدائية– إدارة غرب المحلة التعليمية

منة السيد سلام– مدرسة السيدة زينب الثانوية– إدارة شرق المحلة التعليمية

نوران حسن أبو زيد– مدرسة السيدة زينب الثانوية– إدارة شرق المحلة التعليمية".