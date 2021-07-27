الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ثانى الجمهورية مكرر بالثانوية الصناعية: «الصنايع فخر لا يجب الاستهانة بها»

الثانى مقرر
الثانى مقرر

حصل إسلام علاء السعيد، طالب بمدرسة دكرنس الصناعية بنين الدقهلية، تركيبات ومعدات كهربائية، على مجموع 689 بنسبة 98,43% الثاني مكرر تعليم فني ابن قرية كفر أبو ناصر.

ورفض إسلام دخول الثانوية العامة رغم حصوله على درجات عالية ٢٦٥ اعتراضا على تطبيق نظام التابلت "النظام الجديد".

وقال إسلام: "درست واجتهدت ليلا ونهارا والحمد لله قدرت احقق حلمي، الصنايع فخر ولا يجب الاستهانة بها ، ومنها نستطيع تحقيق حلمنا"، مشيرا إلى أنه واصل مذاكرته طول الوقت دون انقطاع، وحصلت على دروس على مدار الـ ٣ سنوات، “والهندسة حلمي الحمد لله،وانه كان متوقع ان يكون من الاوائل لأنه توفيق من الله ولكل مجتهد نصيب والحمد لله التحقت بالصنايع وان شاء الله هدخل هندسة”.

وقال والد الطالب إنهم تلقوا اتصالا من مكتب نائب الوزير هنأهم بالحصول على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية تعليم فني.

وقال والد الثاني مكرر والموظف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: “لكل مجتهد نصيب ربنا كرمنى بإسلام وحقق حلمه.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وأضاف الوزير أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية بلغ عددهم ١٦ طالبة  وعدد ٦ طلاب من ١٤ محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية.

الدقهلية الثانى مقرر دكرنس الصناعية تركبات و معدات كهربائية دكرنس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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