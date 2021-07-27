افتتاح كنيسة وتدشين أيقونات «الشهيدين مارجرجس ومارمينا» بصول

صلى الأنبا زوسيما، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأطفيح والصف، القداس الإلهي بكنيسة الشهيدين العظيمين مارجرجس ومارمينا بصول.

شارك نيافته في صلوات القداس الإلهي الآباء كهنة الكنيسة؛ القس باسيلي سعد، القس بهنام صادق والقس باخوميوس سليم.

وخلال صلوات القداس قام نيافته بتدشين عدد من الأيقونات، وعقب انتهاء صلوات القداس افتتح كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمبني المُلحق للكنيسة.

• زيارات رعوية لأسقف هولندا بالصعيد

في سياق متصل استقبل أمس الأنبا مكاريوس، نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا، لتهنئة نيافته على تجليسه بإيبارشية المنيا وتوابعها.

كما قام الأنبا أرساني أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهولندا بعدة زيارات رعوية إلى ايبارشيات الصعيد ومن بينها زيارة لإيبارشية أسيوط برئاسة الأنبا يؤانس أسقف الإيبارشية .

وصلى الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة بأسيوط، قداساً مشتركاً مع أسقف هولندا بدير القديسة السيدة العذراء مريم بأسيوط، بحضور عدد من كهنة وشمامسة الإيبارشية.

وشدد الدير على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصليين.

• استعدادات الكنيسة لصوم العذراء مريم

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم السيدة العذراء مريم مطلع أغسطس المقبل، وتستمر على مدار 15 يوماً تنتهي بصلوات القداسات منتصف الشهر ذاته.

كما أعلنت الأديرة والكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استعداداتها، للاحتفال السنوي بصومها، حيث أعلن دير درنكة والسيدة العذراء مريم بياض ببني سويف استعداداتهم لاستقبال الزوار خلال فترة الصوم ولكن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.