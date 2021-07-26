مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله ببني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، أسفل عجلات سيارة، بقرية أم الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حيث تبين أنه أثناء لهو الطفل أمام منزله صدمته سيارة بالخطأ، وجرى ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه لحين العرض على النيابة العامة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطًارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغًا بمصرع طفل يدعى "ريان. ع. ف" عامين، مقيم قرية أم الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، أسفل عجلات سيارة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

دلت تحريات البحث الجنائي أن الطفل كان يلهو أمام منزله فصدمته سيارة نقل بالخطأ، يقودها شخص يدعى "أحمد. م. ك"، مقيم قرية كفر منصور دائرة المركز وتمكن الأهالي من ضبط السائق والسيارة، وتسليمها للشرطة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق منفصل، أصيب 6 أشخاص بينهم أب وأم و2 من أبنائهم، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور فى اتجاه بنى سويف بحوالي 7 كيلو.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور فى اتجاه بنى سويف بحوالي 7 كيلو ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم خالد محمد صفوت 55 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وزوجته هدي محمد عبد الفتاح 47 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، وأبنائهم "منى" 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و"سوزان" 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة.

كما أصيب أمين صلاح عبدالرحمن 45 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد محمود أبوالفتوح 27 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير مستشفى بني سويف التخصصي.