الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية الكويت وتونس يبحثان التطورات الراهنة فى تونس

الشيخ أحمد ناصر المحمد
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي عثمان الجرندي، استعرضا خلاله التطورات في تونس.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أن استعراض الطرفين الأوضاع في تونس يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن فرض حظر تجول في البلاد بدءًا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، انطلاقًا من اليوم الإثنين وحتى يوم 27 أغسطس المقبل. 

ويأتي القرار ضمن عدة تدابير أخرى اتخذها الرئيس سعيد غداة إعلانه توليه السلطة التنفيذية وإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، من بينها أيضًا تعطيل العمل في الإدارة والمؤسسات العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي سياق متصل، أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.

وذكرت الرئاسة التونسي، في بيان، أن سعيد أصدر "أمرًا رئاسيًا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء (27 يوليو) مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".

وقال البيان: "يتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد. كما يلزم الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني".

وأوضحت الرئاسة التونسية أن هذا القرار يستثنى منه "أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة والأعوان العاملون بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملون بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة".

وزير الخارجية الكويتي تونس الرئيس التونسي قيس سعيد الرئاسة التونسية

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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