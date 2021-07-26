الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة تعاقب لصوص المرج بالسجن المشدد 5 سنوات

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، 3 عاطلين وفتاة بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين، و3 سنوات للمتهمة الأخيرة، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من سائق دراجة نارية "توك توك"، يفيد فيه لتعرضه للضرب بآلة صلبة على رأسه وسرقة دراجته النارية، من قبل 3 مجهولين، بعد أن استدرجته فتاة بقصد توصيلها إلى أحد الشوارع في المنطقة.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ومن خلال التحريات اكتشفوا مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص، عاطلين، من بينهما فتاة حيث تقوم الفتاة بإيقاف سائق مركبة توك توك وتتجه لمكان تواجد الشخصان الآخرين وتم القبض عليهم. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.

المرج دراجة نارية متهمين النيابة العامة السجن المشدد محكمة جنايات

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وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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