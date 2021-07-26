الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمرحلة الثانية لذوي الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

قامت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة، بتقديم العديد من أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكافة فئات المجتمع بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي فى إطار خطة الدولة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وصرف معاشات لغير القادرين مثل تكافل وكرامة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويقوم كثير من المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الحالية بالبحث عبر مواقع الإنترنت ومحركات البحث المختلفة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في سبيل تخفيف المعاناة عنهم وتسهيل تقديم الخدمات إلكترونيا فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية. 

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية

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رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي

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معلومات عن وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021

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لينك موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين.. وزارة التضامن الاجتماعي 2021

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى والضغط على الأيقونة الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية بعد الضغط على زر الإستعلام الخاص بذلك، ثم إدخال الرقم القومى ،وكذلك إسم الشخص بالكامل والعنوان والمحافظة التابع لها ، بالإضافة إلى عنوان مكتب البريد التابع له ليتم إرسال بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي له، ويتم تسجيل الدخول إلى رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

نصائح التضامن الاجتماعي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى على ضرورة تسجيل كافة بيانات الشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بدقة شديدة باعتبارها مسئولية قانونية، كما سيظهر عقب تسجيل البيانات الرقم الخاص والذي يجب الاحتفاظ به لمتابعة ودراسة الحالة واستكمال بقية الإجراءات للحصول عليها. 

كما يتم بعد التسجيل القيام بالحجز للكشف لتحديد مدى إمكانية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من عدمه، بالإضافة إلى أنه فى حالة قبول الطلب يتم الحجز للكشف الطبى قبل الذهاب إلى مراكز التأهيل، وذلك لتحديد نوع الإعاقة ودرجة الإصابة بها وإجراء التحاليل الطبية اللازمة وتحديد الأحقية في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. 

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وائل لطفي

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