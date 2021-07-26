الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الشرارة الأولى».. عبير موسى تطيح بالإخوان من السلطة فى تونس

عبير موسى
عبير موسى

عمت الفرحة جميع الشوارع في تونس، وذلك بعدما تمكنوا من الإطاحة براشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي تتبع تنظيم الإخوان الدولي الإرهابي، بعدما كانت عبير موسى هي الشرارة الأولى للثورة، ووقفت في وجه جماعة الإخوان الإرهابية، لتعود البلاد مدنية وليست دولة إسلامية. 

فبعد تعدي أحد النواب المنتمين للتيار السياسي الإسلامي على المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسى، تحت قبة البرلمان، خلال جلسة عامة به، بالضرب والسباب، كانت هي بمثابة الشرارة الأولى لثورة الشعب التونسي على حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتظاهر المواطنيون التونسيون، اليوم، في محيط البرلمان التونسي وحملوا شعار "يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح". 

عبير موسى، صاحبة الـ٤٦ عاما من عمرها، حصلت على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب، كما أنها أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيس لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمين العام للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي، بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية.

انضمت موسى إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي، في 13 أغسطس 2016، وتم تعيينها رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.

من المعروف عن جماعة الإخوان الإرهابية هو كره ومناهضة حركة المرأة دائمًا في كل مكان، وعلى مر العصور، لأن في اعتقادهم أن المرأة عورة سواء كان في صوتها أو تعاملاتها لذا جماعة الإخوان دائمًا تناهض المرأة وتناهض ظهورها باستمرار أو خروجها للمجتمع.

جماعة الإخوان تونس إطاحة اعتداء عبير موسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

مصدر يكشف ملامح حركة ترقيات ضباط الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب