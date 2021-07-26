رئيس تحكيم القومى للمسرح يوقف التعامل مع دار نشر: ليس كل الناشرين ملائكة

أعلن الدكتور أسامة أبو طالب، رئيس لجنة تحكيم الدورة الـ13 للمهرجان القومي للمسرح، وأستاذ الدراما بأكاديمية الفنون، عن توقف التعامل مع دار أحد دور النشر بسبب ما وصفه بإتباع صاحبة الدار لأساليب من المراوغة بعد أربع سنوات وعدم توقيع عقد كتابه “الجدلية والدراما” والتهرب من المحاسبة.

وكتب "أبو طالب" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أود أن تصدر طبعة ٢٠٢١ الثانية الجديدة والمنقحة من هذا الكتاب من نفس دار النشر لكن صاحبتها التى تسمى نفسها "الدكتورة …. "؛ هى من اضطرتنا مع الأسف لوقف التعامل معها نهائيًا بعد أربع سنوات من المراوغة وعدم توقيع العقد والتهرب من المحاسبة. ومع حفظ كافة حقوق المؤلف قضائيا وفى الوقت المناسب سوف أعلن عن الأسباب. (حاذروا فليس كل الناشرين ملائكة) ! ".

فى الوقت نفسه، نشر أبو طالب غلاف الطبعة الجديدة من كتابه " الجدلية والدراما" من تصميم الفنان الكبير محمد أبو طالب.

كاتب وناقذ الفني الروائي مصري مواليد 18 مارس عام 1945 في محافظة الشرقية حصل علي شهادة بكالوريوس فى إدارة الأعمال _ كلية التجارة _ جامعة عين شمس ، وبكالوريوس فى الدراما والنقد من المعهد العالى للفنون المسرحية وماجستير فى الدراما والنقد من المعهد العالى للفنون المسرحية ودكتوراه فى الدراما والنقد من جامعة فيينا وكيل وزارة الثقافة ـ رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية قال الأديب الصحفي والمؤرخ إبراهيم خليل إبراهيم : يعد الدكتور المبدع أسامة أبو طالب أحد أعلام محافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية في مجال النقد والدراما وقد طالعت العديد من مؤلفاته القيمة وتوصلت لجمال كتاباته ومن ثم أيقنت أن الجميل يقدم الجمال وقد تمثل ذلك أيضا في شقيقه أمجد أبو طالب المخرج الإذاعي بإذاعة القاهرة الكبرى .

أسامة أبو طالب عضو اللجنة العليا لمهرجان المسرح التجريبى وعضو اتحاد الفنانين والمكتب الفنى للمسرح القومى والمسرح الكوميدى والمسرح الحديث ونقابة المهن التمثيلية والجمعية الدولية للفنون والمجلس الأعلى للثقافة ورئيس تحرير لعدة مجلات وهى : آفاق المسرح وتراث المسرح وتراث الموسيقى وتراث الفرقة الشعبية.