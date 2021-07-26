انطلاق عروض المسرح المتنقل بأسوان (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة للقرى المحرومة بفرع ثقافة أسوان، وعلى رأسها قرية وادى عبادى بمركز إدفو.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من القافلة ورشة حكي عن "ثورة ٢٣ يوليو" أدارها عماد عزت محمد، و تحدث عن ثورة يوليو، والتي قام بها ضباط الجيش المصري "الضباط الأحرار"، والتي من انجازاتها القضاء على الاقطاع والاستعمار وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة، وإقامة جيش وطنى قوي، وعدالة اجتماعية، وإنشاء أول وزارة للثقافة بعد الثورة، وتأميم قناة السويس، والسيطرة على الحكم ،وإعلان الجمهورية ومجانية التعليم، وإنشاء مراكز البحث العلمي.

عروض المسرح المتنقل بأسوان

أعقبها أمسية شعرية للشاعر محمد يوسف حامد، حيث ألقى قصيدة بعنوان "خبر كاذب"، و"متكبيش على قبري شاعر".، ثم قدم عرض مواهب من أطفال القرية في "الشعر والغناء"، إلى جانب إقامة ورشة حرف بيئية "أشغال خرز" للمدربة إقبال حسين، باستخدام الخرز وخيط الكوتنباريه، ومعرض كتب لإصدارت الهيئة.

وفى الختام، قدمت فرقة السباعية للإنشاد الديني بقيادة حسين البيومي، مجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح والمدائح النبوية عن خير خلق الله سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- من ضمنها "يا أمنة بشراكي، سبحان من أعطاكي، و راحو المدينة وصلوا باب السلام، المسك فاح، الطيب من ذاك المقام، إلى المدينة".

عروض المسرح المتنقل بأسوان

عروض المسرح المتنقل بأسوان

عروض المسرح المتنقل بأسوان

عروض المسرح المتنقل بأسوان

عروض المسرح المتنقل بأسوان

عروض المسرح المتنقل بأسوان

عروض المسرح المتنقل بأسوان

عروض المسرح المتنقل بأسوان

عروض المسرح المتنقل بأسوان

عروض المسرح المتنقل بأسوان