بعد تصدرها التريند بـ«كوكو شانيل».. شيريهان أيقونة الجمال المصري

كلما ظهرت النجمة شريهان، خطفت إليها الأنظار بابتسامتها الساحرة، وحضورها الطاغي، اليوم، حيث تصدرت مسرحية كوكو شانيل، للنجمة شريهان محرك البحث جوجل، اليوم، بعد غياب دام سنوات طويلة، لتعود مرة أخرى للأضواء التى تنجذب إليها بخفة شديدة، لتبهر جمهورها بحبها للفن، ومحافظتها على جمالها الذى لم يفسده التقدم فى العمر، فهى مازالت أيقونة للجمال المصري.

وتستعرض “الدستور” أسرار جمال الفنانة شريهان بعد أحدث ظهور لها:

لايف ستايل شريهان

تعشق شريهان المحافظة على نظامها الغذائي أن يحتوى على الخضرات والفاكهة جيدًا، كما صرحت فى لقاءتها السابقة لبعض وسائل الإعلام، إذ قالت اذ تفضل تناول الوجبات الغنية بالخضروات التى تعز الحيوية بالجسم، وتعمل على نضارة بشرتها، كما الفاكهة تمد جسمها بالفيتامينات اللازمة، أيضًا فهى تحتوى على سعرات حرارية أقل بكثير من باقى أنواع الأطعمة.

المحافظة على جمال شعرها

اشتهرت شريهان منذ تقديمها الفوازي فى رمضان منذ سنوات عديدة بشعرها الطويل، الذي يمتلك لمعانًا ساحرًا وإنسدلًا ناعمًا، وكثافة ترغب كل فتاة فى أن تحصل عليها، فجاء السر وراء جمال شعرها بأنها تستخدام زيت الزيتون الذى يغذى الشعر ويحافظ على نضارته ولمعانه، وإضافة إليه الثوم فى بعض الأحيان، لتقوية خصلات شعرها، كما قالت فى لقاء سابق، أنها تنقع 5 حبات من الثوم في زيت الزيتون على مدار يومين، ثم تبدأ باستعماله مرة في الأسبوع لإطالة شعرها وزيادة كثافته.

عصير الجرجير مشروبها المفضل

تحب شريهان الكثير من العصائر الطبيعية "الفرش"، خاصة عصير الجرجير الغني بالكثير من الفوائد السحرية لنضارة البشرية، وصحة الشعر، كما يسهم فى زيادة كثافته ولمعانه، كما تحرص على شرب الماء طوال اليوم، والذي يخلص الجسم من السموم.

ممارسة الرياضة

مازالت النجمة شريهان تحافظ على ممارسة الرياضة باستمرار، فهى وسيلتها لقوام ممشوق، للحفاظ على وزنها بدون زيادة، إنها تفضل ممارسة الرياضة والرقص، خاصة "الأيروبكس" الذي يساعدها فى حرق الدهون.

مؤخرًا، عرضت منصة "شاهد" مسرحية "كوكو شانيل"، هذا العمل الذي عادت من خلال شريهان لجمهورها، حيث خطفت إليها أنظار كثيرون، خاصة بعد غياب شريهان سنوات عن المسرح والأضواء،

وتأتى مسرحية "كوكو شانيل" من إخراج هادي الباجوري، وتأليف مدحت العدل، وبمشاركة عدد من النجوم وهم الفنانين هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر مرسي، وسليم سليمان، وغيرهم.