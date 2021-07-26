الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرار صرف الدعم النقدى «تكافل» و«كرامة»

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الاثنين، صرف الدعم النقدي “تكافل” و"كرامة" عن شهر يوليو لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.

وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الالكتروني، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت إلى 19 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022.

وأوضحت أنه تم تفعيل الموقع الإلكتروني للوزارة لاستعلام المواطنين عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة بالرقم القومي، فى خطوة تستهدف التيسير على المواطنين للاستعلام عن أسمائهم أو مساعدتهم في تقديم شكاوى إلكترونية.

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