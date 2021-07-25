تجهيز وحدات عناية مركزة في اندونيسيا بعد تسجيل حالات وفيات قياسية خلال الأسبوع الماضي

ذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، اليوم الأحد، أن البلاد تستعد لتجهيز مزيد من وحدات العناية المركزة بعد تسجيل حالات وفيات قياسية لعدة أيام خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع إعلان الحكومة ما إذا كانت ستمدد أو تخفف القيود في البلاد.

وقال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار الاندونيسي لوهوت باندجايتان، إنه "سيتم إضافة قدرات وحدة العناية المركزة في المناطق التي أبلغت عن أكبر عدد من الوفيات".

وأعلنت إندونيسيا الأسبوع الماضي عن تسجيل رقم قياسي للوفيات في 4 أيام منفصلة كان آخرها 1566 حالة وفاة أمس الأول الجمعة مما رفع عدد الوفيات التراكمية إلى أكثر من 82 ألف حالة وفاة.

وتم تطعيم ما يقل قليلاً عن 7% من سكانها البالغ عددهم 270 مليون نسمة بشكل كامل حيث تعتمد أكبر دولة في جنوب شرق آسيا بشكل أساسي على لقاح سينوفاك الصيني.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنه يتعين على جميع البلدان التعاون لمعرفة منشأ فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من رفض الصين النطاق المقترح للمرحلة الثانية من التحقيق.