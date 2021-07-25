أبرزها الزيوت والسكر.. قفزة جديدة في الصادرات الغذائية خلال 2021

حققت صادرات مصر من السلع الغذائية قفزة جديدة بنسبة 9.8% خلال عام 2021، إذ أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات الغذائية بلغت 1.4 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 125.5 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من زيت فول الصويا بلغت 64.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 9.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 55 مليون دولار بنسبة 562.7%، كما ارتفعت صادراتها من سكر القصب المكرر لـ 49.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 40.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.9 مليون دولار بنسبة 22.2%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر العسل الأسود بلغت 25.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 22.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.6 مليون دولار بنسبة 11.7%، كما ارتفعت صادراتها من أجبان معالجة حراريًا لـ 30.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 3.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4 مليون دولار بنسبة 813%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪، حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%).