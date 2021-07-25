أفغانستان تتأهب لاستعادة السيطرة على المناطق المستردة من طالبان

تعزز الحكومة الأفغانية قواتها لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان، وتأمين المناطق الأكثر أهمية مثل العاصمة الأفغانية وعواصم الأقاليم الأخرى وحماية البنى التحتية الرئيسية وعبور الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء الأفغانية (خامة برس) أنه على الرغم من أن الحكومة الأفغانية لم تكشف بعد عن استراتيجيتها الجديدة لتوحيد قواتها في مناطق محددة، إلا أن وزارة الداخلية أعلنت أن خطة استعادة المناطق المفقودة سيتم تنفيذها قريبًا وستتم استعادة الأراضي من حركة طالبان.

وتقاتل القوات الحكومية الأفغانية الآن طالبان في أكثر من عشر أقاليم.

وتسيطر طالبان الآن على أكثر من 200 منطقة سقطت في أيدي الجماعة في الأشهر الثمانية الماضية.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني - مؤخرًا - عن خطته الأمنية الجديدة لمدة ستة أشهر والتي ستركز على ما يبدو على استعادة المناطق. وردت طالبان على الخطة وقالت إن الرئيس غني مسؤول عما سيحدث في الأشهر الستة المقبلة.

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم طالبان قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي و ذلك في الوقت الذي تخطط فيه القوات الأفغانية لتعزيز وجودها حول مناطق مهمة استراتيجيا من البلاد.

وذكرت وكالة رويترز أن الجيش الأفغاني يقوم بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد طالبان لتركيز القوات حول المناطق الأكثر أهمية مثل كابول و المدن الأخرى و المعابر الحدودية و البنية التحتية الحيوية.

وقال أوستن للصحفيين خلال زيارة لولاية ألاسكا "إنهم يعززون قواتهم حول المراكز السكانية الرئيسية".

وأضاف أوستن "فيما يتعلق بما إذا كانت ستوقف طالبان أم لا ، أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء الزخم".

وأدلى أوستن بهذه التصريحات مع استعداد الجيش الأمريكي لإنهاء مهمته في أفغانستان في 31 أغسطس بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.