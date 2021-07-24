الجامعات الأهلية تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

بدأت الجامعات الأهلية اختبارات القبول لطلاب شهادات المعادلات، اليوم، بالتفكير النقدي والاختبارات المعرفية، بأحد مركز الاختبارات المعتمدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافى لسكن الطالب وفقًا لمحافظة سكنه.

ووجهت الجامعات الأهلية طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على موقع التسجيل للقبول بالجامعات الأهلية بالعام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

وأكدت أنه تم الإعداد لامتحانات القبول للطلاب، ويتم تنسيقهم وقبولهم بالجامعات الأهلية المصرية كمرحلة أولى، والتأكيد أنه سيستمر قبول التسجيل للطلبة لعقد امتحانات قبول لهم في مراحل تالية.

كانت الجامعات الأهلية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج مصر، مشيرة إلى أن عدد رغبات تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 20 رغبة، ولا بد أن تكون كل رغبة محددة باسم الجامعة واسم البرنامج.

والجامعات الأهلية هي:

- جامعة الملك سلمان بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء

- جامعة الجلالة بهضبة الجلالة بمحافظة السويس.

- جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح.

-جامعة المنصورة الجديدة" بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

يذكر أن تنسيق التقدم للجامعات الأهلية الجديدة في العام الدراسي 2020/2021 كان كما يلي:

- 90% للطب البشرى

- 85% كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى.

- 75% كلية الهندسة والطب البيطري.

- 65% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

- 55% كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.

- 55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أعلن عن الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات الجامعات الأهلية في مصر لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرًا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة.