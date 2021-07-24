«قوانين لعبة سلاح السيف معقدة».. أبرز تصريحات يارا الشرقاوي قبل مباراة غدًا

تترقب الجماهير المصرية انطلاق مشاركة بعثة الفراعنة فى الألعاب الأولمبية بمدينة طوكيو اليابانية، حيث بدأت منافسات الدورة صباح يوم الأربعاء، والتى تقام من 23 يوليو الجارى، وتستمر المنافسات حتى 8 أغسطس المقبل، وتشارك مصر بأكبر بعثة فى تاريخها بوجود 134 لاعبًا ولاعبة بمختلف المسابقات الجماعية والفردية.

وفى منافسات السلاح, يلعب كل من يارا الشرقاوى ونهى حسين ونورا محمد فى مسابقة الفردى للشيش, فيما يلعب محمد السيد مبارزة سيف فردى.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات اللاعبة يارا الشرقاوي، في سياق السطور التالية:-

سلاح السيف المبارزة هو الجسم بالنسبة له جميعه تارجت.

سلاح السيف أيضًا هو الجزء العلوي بالدراعات بالماسك.

سلاح الشيس الجزء العلوي دون اليد وشامل الظهر أيضًا.

قوانين لعبة سلاح السيف معقدة.

والدتي هي من اختارت ليَّ لعبة السلاح.

تأخرت كثيرًا قبل خوض بطولتي الأولى.

كنت أصغر لاعبة تشارك في أولمبياد الشباب 2014.

صنفت ضمن العشرة الأوائل تحت عشرين عاما.

اللعبة لا تعتمد فقط على القدرة البدنية والمهارة.

قد تخسر كل شيء إذا فقدت التركيز للحظة.

يجدر الإشارة إلى أن اللاعبة يارا الشرقاوي، تلعب في منافسات سلاح الشيش فجر الغد ضد الإيطالية أريانا إريجو في دور الـ32 للسيدات، وتشارك مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخها بأولمبياد طوكيو 2020، يصل قوامها إلى 134 لاعبًا، ولاعبة يتنافسون في 24 رياضة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت في وقت سابق تكليف المهندس هشام حطب برئاسة البعثة المصرية في طوكيو التي تنطلق في 23 يوليو الجاري، وتملك مصر تاريخًا جيدًا في الدورات الأولمبية منذ عام 1912، وحتي النسخة الأخيرة في 2016، حيث نجحت في حصد 29 ميدالية متنوعة، بينها: "سبع ميداليات ذهبية، تسع فضيات، و13 ميدالية برونزية".