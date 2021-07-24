نقيب الأشراف يوجه الشكر للرئيس السيسى لتوجيهه بتطوير أضرحة مساجد آل البيت

وجهت نقابة الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته برعاية وتطوير أضرحة مساجد آل البيت.

وأعرب السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، خلال البيان، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته بترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وآخرها أضرحة مساجد: "السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين"، والتي تأتي بالتزامن مع جهود الدولة الحالية في تطوير المناطق المحيطة بتلك الأضرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، فضلا عن الجهود والإنجازات التي تحققت على يد الرئيس السيسي في وقت قياسي.

وقال نقيب الأشراف، إن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير أضرحة ومساجد آل البيت يؤكد حرصه الدائم على تطوير واجهة مصر الحضارية الإسلامية، مشيرًا إلى أنها سيكون لها شأن مختلف عقب تلك التوجيهات، وسنرى تُحفا معمارية قيمة بعد الانتهاء من ترميمها وتطويرها، وهذا ما عهدناه من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذين أسندت إليهم تلك المشروعات.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن تطوير الطرق والميادين والمرافق المحيطة بمساجد آل البيت ستجعلها أكثر جذبًا للزائرين وأسهل في الوصول إليها، مما يعيد إلى تلك المساجد والأضرحة مريديها من جديد من كافة أنحاء الجمهورية.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

وقدم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف أسمى التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 69 لثورة يوليو المجيدة.

وقال نقيب السادة الأشراف، إننا نحيا اليوم فى ظل ثمار ثورة يوليو الشاهدة على أن الشعب المصرى العظيم لا يستسلم ولا يرضخ، وقادر على مواجهة أعتى التحديات بتماسك شعبه وجيشه وتلاحمهما خلف القيادة السياسية.