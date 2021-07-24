اقتربت من 2.5 مليون.. ليبيا تكشف عدد الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت، بأن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، حتى أمس الموافق 23 يوليو الجاري قد بلغ 2,430,470 ناخبًا.

وأوضحت المفوضية أن نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 50,23% من إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين يحق لهم التسجيل، مشيرة إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى تاريخ 23 يوليو قد ارتفع بمعدل 90,374 ناخبًا، بعد أن كان قد ارتفع في 22 يوليو بمعدل 68,244.

بدء تسجيل الناخبين في ليبيا

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، أعلن الأحد الموافق الرابع من يوليو الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.

وقال السايح، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي بشأن الانتخابات العامة، حضره رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونائبة رئيس البعثة الأممية، إنه تقرر البدء اليوم في تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه.

وأطلقت المفوضية العليا للانتخابات حملات إعلامية لتشجيع الليبيين على تسجيل أسمائهم لممارسة حقوقهم السياسية، وضمان المشاركة في الانتخابات، والمساهمة في تقرير مصير بلادهم.

وحددت المفوضية أول أغسطس المقبل، موعدًا لتسلم القاعدة الدستورية بعد التأخر في إقرارها بحلول مطلع يوليو الجاري، على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى تفاهمات حولها.

وبحث رئيس المفوضية، مع المبعوث الدولي لدى ليبيا، يان كوبيتش، التحضيرات والاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، جورجيت جانيون، إن تحديث سجل الناخبين في ليبيا يشكل أولى الخطوات لإجراء الانتخابات، وأكدت أنه لابد من إقرار قاعدة دستورية وإطار قانوني قابل للتطبيق للسماح بالقيام بالمزيد من التحضيرات الملموسة.

وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎

وكان عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، كانت قد كشف أمس في تصريحات اعلامية عن أن هناك حلفاء للحكومة داخل ملتقى الحوار لتمرير مقترح تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

وقال: لقد تم إفشال المقترح داخليًا وإعلان البعثة الاممية بشكل واضح أن أي مقترحات لا تتضمن كيفية القيام بانتخابات 24 ديسمبر لن نتم مناقشتها والتصويت عليها، وبالتالي عقدت جلسة للجنة التوافقات، وهي ماضيةٌ، الآن، نحو مقترح، بدأت ملامحه تتبلور للتصويت عليه في جلسة قادمة، ستُحدّدها البعثة.