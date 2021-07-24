السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«السمري»: توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية بشمال سيناء

علاء السمري
علاء السمري

أكد علاء السمري وكيل وزارة التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين، حيث يتم حاليًا صرف المقررات التموينية لشهر يوليه الجارى، لافتًا إلى أن هناك رصيد من مقررات وحصص التموين تكفى لمدة 3 شهور قادمة، بخلاف ما يتم توفيره بصفة مستمرة للحفاظ على الرصيد والاحتياطى المطلوب .

وأوضح السمري في بيان رسمي أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع المجمعات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاى ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها.

وأشار إلى أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مؤكدًا توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.

وأشار إلى أن حصص الوقود من سولار وبنزين بأنواعه وغاز منتظمة في الوصول طبقا للمواعيد المحددة لها، وهناك احتياطى منها بصفة دائمة لمواجهة الطوارئ، لافتًا إلى انتظام العمل في محطات الوقود والبيع بالأسعار الجديدة.

وأكد السمري على استمرار الحملات على مختلف الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين لمحاربة جشع التجار ورفع الأسعار، معلنًا عن تحرير عدد من المحاضر التموينية للتجار المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع على مدار الساعة استقرار الحالة التموينية من خلال غرفة عمليات الوزارة والمديريات وكذلك حالة توافر السلع بالأسواق أيضا.

وأشار كمال إلى أن المصيلحى يتابع أيضا كل قطاعات الوزارة الأخرى ولاسيما بالتواصل مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة كالصوامع وشركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعمل المجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.

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