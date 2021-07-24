السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد قرار تحريك الأسعار

توجيهات مشددة من «التموين» للإدارات لمتابعة توافر المنتجات البترولية

محطة وقود
محطة وقود

كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، صدور توجيهات مشددة من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي لمديري الإدارات التموين لعمل الجرد الفعلي ومتابعة توافر كافة المنتجات البترولية.

وعليه وجه يوسف مديري الإدارات بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه وإجراء عمليات الجرد الفعلى.

وأكد وكيل الوزارة أنه شدد بضرورة التأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الأسعار، من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

من جانبهم، أكد مديرى الإدارات أنهم منذ الصباح الباكر يتابعون على الأرض موقف توافر الوقود وانتظام عمل محطات الوقود وقيامهم بتسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الأسعار، وأكد مديرى الإدارات أن الوقود بكل أنواعه متوفر بكميات كبيرة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه أمس، مديريات التموين والقطاعات الرقابية بالوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه واجراء عمليات الجرد الفعلى.

وشدد المصيلحى على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بضرورة التأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الأسعار من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

من جانبهم أكد مديرو المديريات أنهم منذ الصباح الباكر يتابعون على الأرض موقف توافر الوقود وانتظام عمل محطات الوقود وتسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الأسعار، وأكد مديرى المديريات أن الوقود بكل أنواعه متوفر بكميات كبيرة.

وأكد أحمد مهدى مستشار الوزير لشؤون الرقابة والتوزيع، في تصريحات سابقة، استمرار عمل غرف العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة توافر السلع وانتظام عمل الأسواق وكذلك تكليف مديريات التموين بمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار الوقود من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الدكتور على المصيلحى أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وغرفة عمليات الوزارة وكذلك غرف عمليات مديريات تتابع على مدار الساعة تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير حملات من المديريات على محطات الوقود.

وأشار كمال أن الوزارة تتابع توافر الوقود بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك قيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتأكد من موازين المحطات طبقاً للمواصفات الموضوعة لذلك.

وزارة التموين وزير التموي وكيل الوزارة مستشار محطات المنتجات البترولية علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية وزير التموين وزارة التموين والتجارة المتحدث الرسمي لجنة التسعير التلقائي محطات الوقود الداخل المركز للمنتجات البترولية التموين والتجارة الداخلية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية دكتور محمود يوسف

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