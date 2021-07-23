ضحية جديدة.. غرق شاب في إحدى قرى الساحل الشمالي في رابع أيام العيد

ضحية جديدة سجلتها شواطئ الإسكندرية، اليوم، حيث لقي شاب مصرعه غرقًا بإحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو 46، لتكون حالة الغرق الثانية اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى.



وقال الكابتن إيهاب المالحين، قائدي فريق غواصي الخير، إن الشاب يدعى كريم سليم حسن عبداللطيف، 17 سنة، غرق اليوم بشاطئ في الكيلو 46 الساحل الشمالي.

وناشد «المالحي» غواصين الخير المتطوعين، وخاصة غواصين الإسكندرية، بسرعة الوصول لمكان الحادث والتواصل مع اهل الغريق، داعيًا الله له بالرحمة وان يرزق أهله الصبر والسلوان.

وكان قد لقى شاب مصرعه غرقًا بشاطئ النخيل بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، رغم إغلاق الشاطئ بقرار من النيابة العامة ومنع نزول المواطنين فيه.



وقال الكابتن إيهاب المالحي، إن غرفة عمليات غواصين الخير والتي شكلها بسبب زيادة حالات الغرقى، تلقت بلاغًا بغرق شاب في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية.



وأضاف لـ«الدستور» أن الشاب يدعى «بهاء» ٢٣ سنة من محافظة القاهرة، ولقي مصرعه غرقًا في السادسة من صباح اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه تواصل مع مجموعة من الغواصين لسرعة الوصول إلى الشاطئ والبحث عن الجثمان.

وسجلت شواطئ المحافظة الإسكندرية أمس، أكبر عدد من حالات الغرق داخل مياه البحر بشواطئ الإسكندرية، خلال يوم واحد، حيث لقي9 اشخاص مصرعهم غرقًا بينهم أسرة كاملة.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ، من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج خلال الأيام القادمة.

وأضافت الإدارة في بيان لها، أنه يرجى من رواد الشواطئ الالتزام بالسباحة في المناطق الآمنة، واستجابة لتعليمات عمال الإنقاذ، وارتداء اللايف جاكيت حفاظًا على حياتهم.



كما أخلت إدارة السياحة والمصايف، مياه شاطئ ستانلي من المصطافين، نظرا لارتفاع الأمواج وتعرض حياتهم للخطر.

يأتي هذا القرار نظرا للطبيعة الجغرافية للشاطئ والذي يشكل نتوء (جونة) تندفع خلالها الأمواج بقوة كبيرة بتركيز كبير في مواجهة ضيقة من المساحة الرملية مما ينتج عنها قوة في الارتداد وسحب المواطنين لداخل المياه بسرعات عالية، وسيتم منع السباحة بالشاطئ حتي استقرار الأوضاع.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالسادة المواطنين تفهم الأمر والالتزام بالتعليمات والتعاون مع إدارة الشاطئ حفاظا علي حياتهم.