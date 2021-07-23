السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضحية جديدة.. غرق شاب في إحدى قرى الساحل الشمالي في رابع أيام العيد

غريق الساحل الشمالي
غريق الساحل الشمالي

ضحية جديدة سجلتها شواطئ الإسكندرية، اليوم، حيث لقي شاب مصرعه غرقًا بإحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو 46، لتكون حالة الغرق الثانية اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى.


وقال الكابتن إيهاب المالحين، قائدي فريق غواصي الخير، إن الشاب  يدعى كريم سليم حسن عبداللطيف، 17 سنة، غرق اليوم بشاطئ في الكيلو 46 الساحل الشمالي.

وناشد «المالحي» غواصين الخير المتطوعين، وخاصة غواصين الإسكندرية، بسرعة الوصول لمكان الحادث والتواصل مع اهل الغريق، داعيًا الله له بالرحمة وان يرزق أهله الصبر والسلوان.

وكان قد لقى شاب مصرعه غرقًا بشاطئ النخيل بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، رغم إغلاق الشاطئ بقرار من النيابة العامة ومنع نزول المواطنين فيه.


وقال الكابتن إيهاب المالحي، إن غرفة عمليات غواصين الخير والتي شكلها بسبب زيادة حالات الغرقى، تلقت بلاغًا بغرق شاب في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية.


وأضاف لـ«الدستور» أن الشاب يدعى «بهاء» ٢٣ سنة من محافظة القاهرة، ولقي مصرعه غرقًا في السادسة من صباح اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه تواصل مع  مجموعة من الغواصين لسرعة الوصول إلى الشاطئ  والبحث عن الجثمان.

وسجلت شواطئ المحافظة الإسكندرية أمس، أكبر عدد من حالات الغرق  داخل مياه البحر  بشواطئ الإسكندرية، خلال يوم واحد، حيث لقي9 اشخاص مصرعهم غرقًا بينهم أسرة كاملة.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ، من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج خلال الأيام القادمة.

وأضافت الإدارة في بيان لها، أنه يرجى من رواد الشواطئ الالتزام بالسباحة في المناطق الآمنة، واستجابة لتعليمات عمال الإنقاذ، وارتداء اللايف جاكيت حفاظًا على حياتهم.


كما أخلت إدارة السياحة والمصايف، مياه شاطئ ستانلي من المصطافين، نظرا لارتفاع الأمواج وتعرض حياتهم للخطر.

يأتي هذا القرار نظرا للطبيعة الجغرافية للشاطئ والذي يشكل نتوء (جونة) تندفع خلالها الأمواج بقوة كبيرة بتركيز كبير في مواجهة ضيقة من المساحة الرملية مما ينتج عنها قوة في الارتداد وسحب المواطنين لداخل المياه بسرعات عالية، وسيتم منع السباحة بالشاطئ حتي استقرار الأوضاع.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالسادة المواطنين تفهم الأمر والالتزام بالتعليمات والتعاون مع إدارة الشاطئ حفاظا علي حياتهم.

الإسكندرية شواطئ الإسكندرية ضحية جديدة الساحل الشمالى عيد الأضحى غواصين الخير

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

موسيماني يثير الجدل: 90% من لاعبى الأهلي لا يشربون الكحوليات

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

سامح سعد: التحول الرقمي يسهم في تنمية إيرادات قطاع الأعمال

الجيش الألماني يعزز سلاحه البحري بسفن جديدة

التحريات ترجح عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة راقصة بالتجمع الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

صور

«عيد الشقيانين».. فئات محرومة من الإجازة واحتفالات الأضحى (صور)

فى ذكرى ثورة يوليو.. المواطنون يزورون ضريح الزعيم جمال عبدالناصر (صور)

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا