رأس البر تناشد المصطافين بعدم نزول البحر

أصدرت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، بيانا تناشد فيه المصطافين ورواد المدينة عدم نزول البحر نظرًا لارتفاع الأمواج وشدة سحب المياه، مع ضرورة الالتزام بتعليمات فريق الإنقاذ وإدارة الشاطئ حفاظًا على سلامتهم.

شهدت مدينة رأس البر بدمياط إقبال كبير من المصطافين لقضاء عيد الأضحى ورفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة حالة الطوارئ وسط إقبال من المصطافين والرواد خلال توقيت العمل بالشاطئ من أول ضوء حتى آخر ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية واستعداد المستشفيات التام خاصة في مدينة رأس البر مع تردد أعداد كبيرة من رواد المدينة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاطمئنان على انتظام حركة العمل بالعيادات الخارجية ومركز تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى، خلال الزيارة .

واطمأنت "محافظ دمياط" على جاهزية شواطئ مدينة رأس البر و توافر كافة الخدمات و جاهزية نقاط تمركز الإسعاف و تجميع الأطفال التائهين و معدات الانقاذ، واطلعت على خطة التعامل من الحالات فور انقاذها من الغرق.

كما أصدرت تعليمات مشددة بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات و تحصيل الرسوم المقررة من الشوادر و التصدى للمخالفات للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية و المنشاة.

ورفعت الوحدات المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط حالة الطوارئ إستعدادا لعيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك و تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للتصدى لأزمة كورونا.

ومن جانبه أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.