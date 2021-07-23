السفارة المصرية في شيلي تنظم احتفالا رقميا لإحياء ذكرى ثورة يوليو

أقامت السفيرة أمل مراد، سفيرة مصر في تشيلي، احتفالًا رقميًا لإحياء هذه المناسبة على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار احتفالات السفارات المصرية بالعيد الوطني، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

ويُبرز الاحتفال دلالة هذه المناسبة الوطنية للمشاهدين الشيليين، ويركز على البعد الثقافي في سياسة مصر الخارجية، كما يبشر بقدرة الابتكار الذي فرضته متطلبات مواجهة الجائحة على فتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي بين مصر وشيلي.

ويتضمن الاحتفال الرقمي، بالإضافة إلى عزف خاص للسلام الوطني لكل من تشيلي ومصر، ورسالة من السفيرة، رسالة خاصة من وزير خارجية تشيلي "أندريس ألاماند" تعبر عن تقدير شيلي للحضارة المصرية ودورها الإقليمي وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين.

ثم يكتمل الاحتفال بعرض موسيقي أنتجته السفارة خصيصا لهذه المناسبة بالتعاون عن بعد بين عازفتى الهارب المرموقتين المصرية منال محى الدين والشيلية باتريسيا رييس وعدد من الموسيقيين المصريين والشيليين، لأغنيتين شيلية ومصرية تجمعهما ذات الرسالة المتفائلة، وإن جاء التعبير عن تلك الرسالة بنكهة تميز ثقافة كل بلد.

وقد تم نشر الاحتفال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية لمختلف الدوائر الحكومية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية ذات الصلة بالعلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الرئيس السيسي إن ثورة 23 يوليو تثير في نفوسنا الفخر والعزة والكرامة باسترداد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح طويل.

وأضاف أن ثورة يوليو تمكنت من تغيير واقع الحياة في مصر وحققت تغييرات جذرية في حياة المصريين، ووضعت مصر على خريطة العالم السياسية، وأنها امتدت الإقليم ليمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها، وتغير موازين القوة في العالم.

وأكد الرئيس السيسي أننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم، ومصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل، وأن شعب مصر كان دومًا ثابتًا على قيم الولاء.

ووجه الرئيس السيسي تحية وتقدير إلى قائد ثورة يوليو الزعيم جمال عبد الناصر ورسالة إعزاز وتقدير للرئيس محمد نجيب.

وأكد أن مصر من وقتها واجهت العديد من التحديات عديدة، ومازالت التحديات مستمرة آخرها نجاح القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، وتحدى التنمية المصرية.

وأوضح أن جميع المصريين شركاء في التنمية والكل يتحمل مسئوليته، مستمدين ذلك من روح ثورة يوليو المجيدة.