الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك الأردن: متفائل بمستقبل المنطقة وذهبت إلى واشنطن لتحويل 2021 لعام إيجابي

عبدالله الثاني
عبدالله الثاني

‏قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه متفائل بالاتجاه الذي تسير به المنطقة، وأنه ذهب إلى واشنطن ليدرس كيفية تحويل 2021 إلى عام إيجابي.


وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تفاؤله بإطلاق مسار جديد يعيد الأمل والثقة لشعوب المنطقة وصولا إلى مستقبل من التنمية والازدهار، مشيراً إلى أنه يبدو أن هناك روحاً جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقاء الاردن في المنطقة، وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية بترا.


وأكد عبد الله الثاني خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مبنى الكونجرس الأمريكي، اليوم، بحضور  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن المملكة الأردنية الهاشمية على وفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تحديات المنطقة والقضايا المتعلقة بها.


وأضاف: "تسعدنا هذه العودة إلى هنا، لأنه ما تعلمناه من العام الماضي مع الجائحة هو أننا لم نعد نتحدث مع بعضنا بنفس اللغة المألوفة التي يتعين علينا استخدامها، وها نحن هنا في واشنطن للبناء على علاقتنا الأخوية مع هذا البلد".

وأعرب الملك الأردني وعن شكره  للولايات المتحدة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي منحتها إلى الأردن أخيراً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يساعد المملكة في جهودها لمواجهة الجائحة.

وأشاد عاهل الأردن في ختام حديثه بدعم الولايات المتحدة الأمريكية المستمر إلى الأردن من إدارة وكونغرس وشعب، معرباً عن يقينه بأن هنالك عملاً جاداً سيقوم به البلدان مجدداً.

الأردن عبد الله الثاني ملك الاردن الولايات المتحدة الكونجرس واشنطن

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يوليو ويونيو

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