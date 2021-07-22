الرئيس السيسي يعرف أهلها جيدًا.. ماذا تعرف عن أشمون؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أثناء حديثه مع أحد الجنود من مدينة أشمون، ودار حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته فجر اليوم بالدراجة بمدينة العلمين الجديدة، وأحد العساكر يدعى أيمن من محافظة المنوفية.



وقال الرئيس: “خليك دوغري يا أيمن.. المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه؟”. ورد العسكري: أنا والدي من المنوفية ومولود هناك بس أنا مولود في العامرية بالإسكندرية، وعندي 29 سنة، وعندي مكتبة مأجرها.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أشمون:



-أشمون هي مدينة قديمة وتعتبر إحدى مدن محافظة المنوفية.



- اسمها القبطي "Genioumi".



- كانت في البداية يطلق عليها "أشموم" ومن ثم تم تحريف حرف الميم لتصبح أشمون.



- ذكر الإدريسي "أشمون" في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق.



- ١٨١٣ اختيرت أشمون جريس لتكون قاعدة لقسم إداري عُرف باسم "قسم أشمون".



- 1843 حُذفت الإضافة ليُصبح اسمها رسميًا "أشمون".



-ذكرها أيضًا علي باشا مبارك في كتابه "الخطط التوفيقية" تحت اسم "أشمون جريس".

- تبعد أشمون عن القاهرة بنحو 40 كيلو مترا شمالًا.



-أشمون باللاتينية تعني "أرض القمر".



- مركز ومدينة أشمون والذي يضم حاليا 54 قرية و190 كفرا ونجعا و322 شياخة.

- يبلغ عدد السكان في مدينة أشمون 814 ألف نسمة.

جدير بالذكر أن مدينة أشمون حصلت على لقب أجمل مدينة مصرية قبل عشر أعوام في مسابقة التميز للمدن والقرى التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية المحلية تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق.